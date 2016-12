Cinema listings

Your guide to what's on the big screen across the region over the coming week.

Friday 23 December to Thursday 29 December

Malton, The Palace Cinema

Box Office 01653 600008/ Info

Line 01653 698899

Rogue One. A Star Wars Story: Fri: 16.15, Sat: 13.15, 15.15, Tue, Wed, Thur: 19.30; Rogue One. A Star Wars Story 3D: Fri, Sat, Sun: 17.00, Fri: 19.30, Tue, Wed, Thur: 15.10; Passengers: Fri: 13.45, 19.45, Tue, Wed, Thur: 17.55; Passengers 3D: Fri: 16.30, Tue, Wed, Thur: 20.15; Monster Trucks: Tue, Wed, Thur: 11.00; Monster Trucks 3D: Tue, Wed, Thur: 13.00; Ballerina: Fri: 11.15, 13.30, Sat: 11.00, 16.00, Tue, Wed, Thur: 11.00, 13.30; Moana: Fri: 11.00, Sat: 11.00, 13.00, Tue, Wed, Thur: 11.00; Fantastic Beasts And Where To Find Them: Tue, Wed, Thur: 16.00; Rogue One. A Star Wars Story (Screen 3): Fri: 11.15, Sat: 11.00, Tue, Wed, Thur: 17.15; Passengers (Screen 3): Sat: 13.30, 15.45, Tue, Wed, Thur: 13.10; Monster Trucks (Screen 3): Tue, Wed, Thur: 20.00; Ballerina (Screen 3): Tue, Wed, Thur: 15.30; Moana: Fri: 14.00; Fantastic Beasts And Where To Find Them (Screen 3): Fri: 16.15, 19.30 .

Scarborough Plaza

01723 507567

Disney’s Moana: Fri, Sat: 10.30, Tue, Wed, Thur: 13.30; Rogue One. A Star Wars Story: Fri: 13.00, 16.15, 19.30. Sat. 13.00, Tue, Wed, Thur: 16.15, 19.30; Monster Trucks: Tue, Wed, Thur: 11.00. Closed Christmas Day and Boxing Day.

Whitby Pavilion

01947 604855

Sing Along Frozen: Sat: 14.00, Tue: 14.00; Sing Along West Sized Story: Wed: 14.00, Thur: 19.00.

York City Screen

0871 902 5726

Passengers: Fri: 15.10 (s/t), 17.55, Sat: 17.55, Mon: 14.40, 20.00, Tue: 18.10, 20.50, Wed: 15.50, 18.30 (s/t), Thur: 18.00, 20.40; Passengers 3D: Fri: 20.40, Sat: 15.00, Mon: 17.20, Tue: 10.50, Thur: 13.00; Moana: Fri: 12.10, 14.55, Sat: 13.30, Mon: 12.10, 14.55, Tue: 10.40, 13.25, Wed: 12.15, 15.00, Thur: 12.15, 15.00; The Eagle Huntress: Fri: 12.50, Mon: 12.25, Tue: 16.00, Wed: 13.40, Thur: 15.45; Rogue One. A Star Wars Story: Fri: 11.20, 14.25, 17.30, 20.30, Sat: 11.45, 14.50, 18.00, Mon: 11.30, 14.30, 17.230, 20.30, Tue: 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, Wed: 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, Thur: 11.30 (s/t), 14.30, 17.30, 20.30; Sully. Miracle On The Hudson: Fri: 20.50, Sat: 19.05, Mon: 20.40, Tue: 13.15, Wed: 20.45, Thur: 20.50; Fantastic Beasts And Where To Find Them: Fri: 17.45, Sat: 16.10, Mon: 17.40, Tue: 15.35, Wed: 17.45, Thur: 17.50; Hopster Showtime Christmas Special: (Toddler time): Fri: 11.30; Frozen Singalong: Sat: 11.00; It’s A Wonderful Life: Sat: 12.00; A Monster Calls: Tue: 18.30; Burn Burn Burn: Tue: 21.00; Passengers: (Parents and Children):Wed: 11.00.

Scarborough, Stephen Joseph Theatre

01723 370541

The Muppet Christmas Carol: Mon - Wed: 14.45; The Light Between The Ocean: Tue, Wed: 17.45, Thur: 14.45, 19.15.

Middlesbrough Cineworld

0871 2208000

Rogue One. A Star Wars Story: Fri, Sat: 10.50, 14.00, 17.10, 20.20, Mon - Thur: 10.00, 13.10, 16.20, 19.30; Collateral Beauty: Mon - Thur: 12.50, 15.20, 17.50, 20.20; Monster Trucks: Mon - Thur: 18.40; Monster Trucks: Mon - Thur: 11.10,13.40, 16.10; Why Him: Mon - Thur: 13.00, 15.40, 18.20, 21.00; Passengers: Fri, Sat: 11.20, 14.10, 17.00, 19.50, Mon - Thur: 14.10, 1700, 19.50; Passengers: Fri - Sat: 12.20, 15.10, 18.00, 20.50, Mon - Thur: 11.20, 15.10, 18.00, 20.50; Ballerina: Fri, Sat: 11.00, 13.30, Mon - Thur: 10.30, 12.50; Rogue One. A Star Wars Story: Fri, Sat: 11.10, 12.00, 12.40, 14.10, 15.10, 15.50, 17.30, 18.20, 19.00, 19.40, 20.40, 21.30, Mon - Thur: 11.00, 11.50, 15.00, 17.20, 18.10, 20.00, 20.30, 21.20; Office Christmas Party: Fri: 15.30, 18.45, 21.15, Sat: 15.30 (s/t), 18.45, 21.15; Sully. Miracle On The Hudson: Fri , Sat: 13.10, 18.00, 20.30, Mon - Wed: 21.10, Thur: 21.10; Moana: Fri, Sat: 11.30, 13.15, 14.15, 16.00, 17.00, Mon - Thur: 11.00, 12.000, 13.40, 14.40, 16.20, 17.20; Fantastic Beasts And Where To Find Them: Fri, Sat: 10.45, 13.50, 16.50, 20.00, Mon: 11.00, 14.00, 17.10, 20.10 (s/t): Tue - Thur: 11.00, 14.00, 17.10, 20.10; Trolls: Fri, Sat: 11.10; Dangal (Bollywood with English subtitles): Fri, Sat: 15.50, 19.30, Mon - Thur: 19.00; M4J. Angry Birds: Mon - Thur: 10.00; M4J. The Nightmare Before Christmas: Fri, Sat: 10.00; M4J. The BFG:Fri, Sat: 10.00, Mon - Thur: 10.00; M4J. The Secret Life Of Pets:Fri, Sat: 10.00, Mon - Thur: 10.00.