SCARBOROUGH

Take a look at this week's high tide times for Scarborough:

FRI 31 07.44 20.17 5.3(m)

SAT 01 08.25 20.00 5.2(m)

SUN 02 09.11 21.49 5.0(m)

MON 03 10.05 22.45 4.8(m)

TUE 04 11.11 23.53 4.8(m)

WED 05 12.31 ***** ***

THU 06 01.17 14.04 5.1(m)

FRI 07 02.36 15.12 5.4(m)