SCARBOROUGH

Here are this week's forthcoming high tide times for Scarborough:

FRI 25 01.51 13.59 5.1(m)

SAT 26 02.45 14.54 5.3(m)

SUN 27 03.31 15.41 5.4(m)

MON 28 04.11 16.24 5.5(m)

TUE 29 04.48 17.05 5.5(m)

WED 30 05.24 17.44 5.4(m)

THU 31 05.49 18.23 5.3(m)

FRI 01 06.35 19.02 5.2(m)