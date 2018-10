SCARBOROUGH

Thinking of heading to the beach? Then take a look at the forthcoming high tide times for Scarborough:

FRI 05 01.03 14.01 5.1(m)

SAT 06 02.20 15.03 5.4(m)

SUN 07 03.16 15.51 5.8(m)

MON 08 04.04 16.34 6.0(m)

TUE 09 04.37 17.15 6.1(m)

WED 10 05.29 17.55 6.1(m)

THU 11 06.09 18.33 6.0(m)

FRI 12 06.48 19.11 5.8(m)