Ryedale School students pick up GCSE results

Students picked up their GCSE results at Ryedale School this morning.

Results: A Allick 8 (4); T Antcliff 8 (8); E Atkinson 9 (8); C Ayres 7 (7); J Barbour 8 (8); J Biggins 9 (7); S Bradshaw 9 (4); F Britton 9 (9); S Brown 9 (9); J Buckle 9 (8); R Burns 9 (9); L Campbell-Carter 9 (8); D Casey 8 (0); H Casey 7 (2); E Cockerill 9 (9); H Coldbeck 9 (9); D Collis-Lealman 9 (8); A Cooke 8 (8); L Coote 9 (9); I Coutts 9 (9); E Crusher 9 (9); M Cullingworth 9 (3); I Curtoys 9 (9); M Degazon 9 (9); L Dodds 7 (0); A Du Boulay 9 (9); J Edwards 9 (7); J Edwards-Nutton 9 (9); M Farrow 9 (9); V Fullerton-Smith 9 (9); L Garbutt 5 (4); G Gilbert 9 (8); M Gilbert 8 (8); S Gough 9 (9); J Grant 8 (8); A Greenwood 9 (9); P Gurling 9 (9); E Hamilton 9 (9); J Harper 9 (9); A Hayhurst 9 (9); J Head 8 (8); B Hellowell 9 (7); M Herbert 9 (9); H Highmoor-Bayes 5 (5); F Hill 9 (9); M Holmes 9 (8); I Hurst 9 (9); A Jackson 9 (8); L Jackson 9 (9); W Jeffels 9 (9); J Johnson 9 (8); D Kay 9 (9); E Kay 9 (9); M Kay 9 (9); O Kelsey 9 (9); E Kendell 9 (8); M Kennedy 9 (9); A Kent 9 (9); C Lally 9 (9); G Larson 9 (9); L Lee 2 (2); F Leeming 8 (1); G Leggett 9 (9); I Levin 9 (9); H Macfarlane 9 (9); B Maciocia 9 (8); B Mason 8 (0); R Mccallum 9 (9); F Mccarthy 9 (8); F Mcclanachan 9 (9); E Middlemiss-Baker 9 (9); C Moore 9 (4); P Mumford 9 (9); L Murphy 7 (1); L Newman 9 (9); A Peacock 9 (6); F Pearson 8 (1); H Pearson 9 (9); E Pickering 9 (9); J Pollard 8 (8); R Preston 9 (6); G Radka 9 (9); F Read 9 (9); A Richardson 9 (9); M Ross 9 (9); F Saunders 9 (9); L Scuffham 8 (6); P Seers 9 (7); H Skews 9 (8); A Smith 9 (9); E Smith 9 (9); E Smith 9 (9); A Spooner 9 (7); G Stead 9 (8); P Stone 9 (9); I Summersgill 9 (5); C Suter 8 (0); M Talling 9 (9); B Taylor 9 (9); T Teasdale 9 (4); N Thackray 9 (9); S Todd 9 (7); H Turner 8 (4); L Walker 9 (8); A Walton 9 (9); H Watson 8 (0); L Webster 9 (9); K Weighell 9 (6); H White 9 (9); H Williamson 9 (9); L Williamson 9 (9); P Williamson 9 (9); R Wilson 8 (8); M Wood 9 (6); O Woodhead 9 (5); I Young 9 (9).