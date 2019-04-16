Scarborough News Performance of the Week - Vote now

Scarborough News Performance of the Week
Scarborough News Performance of the Week

It's time to vote for this week's Performance of the Week.

There are nine candidates to choose from this week.

* ITIS ITIS ROVERS / NRCFA SATURDAY CHALLENGE CUP WINNERS

* SCARBOROUGH RUFC / WON FINAL GAME OF SEASON 39-26 V BRADFORD & BINGLEY

* SCARBOROUGH ATHLETIC U17S / WON THEIR CUP FINAL 4-2

* MIA LONGMAN / FINISHED SEVENTH AT NATIONAL UNDER-12S TABLE TENNIS TOURNAMENT

* PHIL BENISTON / WON 100KG CLASS TITLE AT BRITISH BENCH PRESS CHAMPIONSHIPS

* PINDAR SCHOOL YEAR 8 FOOTBALL TEAM / BEAT LADY LUMLEY'S TO WIN DISTRICT CUP

* SI COUPLAND / HAT-TRICK IN LAST LEAGUE GAME TO TAKE HIS TALLY TO 34 GOALS

* EDGEHILL RESERVES / ENDED SEASON UNBEATEN AFTER 3-2 WIN OVER AYTON

* INCLUSIVE FITNESS / TACKLED THE TOTAL WARRIOR COURSE

*** Voting closes 2pm on Wednesday ***