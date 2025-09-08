The light parade attracted crowds to Scarborough seafront.placeholder image
IN PICTURES: 15 fantastic images from Scarborough's Goldwings light parade

By Duncan Atkins
Published 8th Sep 2025, 11:53 BST
Updated 8th Sep 2025, 11:53 BST
Scarborough hosted the spectacular Goldwing Light Parade at the weekend, which saw motorcycles decorated with neon lights and riders dressed up in costumes.

Photographer Richard Ponter went along to capture the fun on camera.

Setting off at the start of the parade. photo: Richard Ponter

Setting off at the start of the parade. photo: Richard Ponter

Ready for the ride! photo: Richard Ponter

Ready for the ride! photo: Richard Ponter

The crowds await the parade. photo: Richard Ponter

The crowds await the parade. photo: Richard Ponter

Batman and Robin by Luna Park. photo: Richard Ponter

Batman and Robin by Luna Park. photo: Richard Ponter

