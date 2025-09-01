Images from Whitby Pirate Festival.placeholder image
IN PICTURES: Swashbuckling fun at Whitby Pirate Festival

By Duncan Atkins
Published 1st Sep 2025, 11:12 BST
Updated 1st Sep 2025, 12:30 BST
Whitby was overrun by pirates and redcoats as Whitby Pirate Festival returned this weekend for it popular annual event, raising money for Whitby RNLI in the process.

Photographer Richard Ponter went along to capture the fun and frolics.

Whitby Pirate Festival on West Cliff - Lee Cia and Barbara Stainforth. photo: Richard Ponter

Liz Bishop and Michael Cawley having fun. photo: Richard Ponter

Carol Jackson meets Pirate Paul Kennedy. photo: Richard Ponter

Is it a bird? No, it's a flying Pirate! Jack Stansfield with dad Gary. photo: Richard Ponter

