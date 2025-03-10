World Book Day 2025: 18 photos of youngsters from Whitby area schools dressing as favourite characters

By Duncan Atkins
Published 10th Mar 2025, 17:08 BST
Updated 10th Mar 2025, 17:25 BST
From Spiderman to Stickman, youngsters from the Whitby area’s schools dressed as some of their favourite book character when they took part in this year’s World Book Day.

Here are some photos submitted by some of the participating schools.

Whitby area school youngsters mark World Book Day.

1. World Book Day 2025 - Whitby area schools

Whitby area school youngsters mark World Book Day. Photo: submitted

Stakesby Primary Academy.

2. World Book Day 2025 - Whitby area schools

Stakesby Primary Academy. Photo: submitted

Stakesby Primary Academy.

3. World Book Day 2025 - Whitby area schools

Stakesby Primary Academy. Photo: submitted

Stakesby Primary Academy.

4. World Book Day 2025 - Whitby area schools

Stakesby Primary Academy. Photo: submitted

