Times and dates for Christmas church services in and around Bridlington throughout December 2024, including midnight mass, carol services, and New Year's Eve mass
In Bridlington: Christ Church: Sunday, December 22: Candlelit Carol Service, 6pm Tuesday, December 24: Family Nativity, 4pm; Midnight Communion, 11.30pm Wednesday, December 25: Christmas Day Communion, 10.30am Cornerstone: Sunday, December 22: Christmas Carol Service, 10.45am
Wednesday, December 25: Christmas Day Celebration (short service), 10.30am
Emmanuel Church:
Sunday, December 8: There will be a Christmas tree outside church with baubles and pens so that anyone can name someone they’d like to remember this Christmas. Sunday, December 15: Carol Service for people who have been bereaved, 4pm Sunday, December 22: Candlelit Carols followed by mince pies, 6pm Tuesday, December 24: Crib Service followed by mince pies, 3pm Wednesday, December 25: Carols and Communion for all ages, 10am
Harbourside Church: Sunday, December 15: Carol Service, 10.30am Sunday, December 22: Christingle Service, 10.30am Wednesday, December 25: Christmas Morning Celebration (short service), 10.30am Sunday, December 29: Family Service, 10.30am
Holy Trinity: Saturday, December 21: Carol Service, 4pm Sunday, December 22: Holy Communion, 11am Wednesday, December 25: Christmas Day Holy Communion, 10.30am Priory Church:
Saturday, December 14: Brass and Voices with Carlton Main Frickley Colliery Brass Band with the choir, 7pm Wednesday, December 18: Advent Taizé-style Service, 6.30pm Thursday, December 19: Bark the Herald (a service especially for dogs and their owners), 7pm Sunday, December 22: Traditional Lessons and Carols Service with the choir, 4pm Tuesday, December 24: Nativity and Christingle Service with donkey and sheep, 4pm; Midnight Mass, 11.30pm Wednesday, December 25: Christmas Day Holy Communion, 8am; Christmas Day Family Service, 10.30am Sunday, December 29: Holy Communion, 8am; Parish Communion, 10.30am Salvation Army: Sunday, December 22: Carol Service, 2pm
St John’s Burlington: Saturday, December 21: Carol Cafe, 9.30am to 12pm Tuesday, December 24: Carols and Communion Service, 6pm Wednesday, December 25: Christmas Day Family Service, 10.30am Tuesday, December 31: New Year’s Eve Watchnight Service, 11.30pm Until Sunday, December 15: Christmas Tree Festival 2024
Sunday, December 15: Festival Carol Service with Jessica Kneeshaw (Soprano) and Stephen Parker (Organ), 1pm to 4pm. St John’s Church, Sewerby: Tuesday, December 24: Crib Service with Carols, 5pm Wednesday, December 25: Christmas Eucharist, 10am St Mark’s West Hill: Tuesday, December 17: Carols on the Green, 5.30pm Sunday, December 22: Christmas Service with Nativity, 10.30am Sewerby Methodist: Sunday, December 22: Carol Service, 10am Tuesday, December 24: Christingle Service, 4pm Wednesday, December 25: Christmas Day Service, 10am
All Saints Church, Barmston: Sunday, December 22: Carols by Candlelight, 3pm St Michael's Church, Bempton: Tuesday, December 17: Carols Round the Tree on High Street in Bempton, 6pm Sunday, December 22: Christingle Service, 10.30am Tuesday, December 24: Christmas Communion, 10pm
St Magnus' Church, Bessingby: Saturday, December 14: Christmas Tree Festival, 11am to 3pm Thursday, December 19: Candlelit Carol Service, 6pm
St Andrew’s Church, Boynton: Tuesday, December 24: Holy Communion and Carols, 3pm
St Cuthbert's Church, Burton Fleming: Sunday, December 15: Carol Service, 11am Tuesday, December 24: Christingle Service, 4pm; Holy Communion, 5pm Flamborough Methodist Church: Friday, December 13: WI Carol Service (including mini-church), 2pm Sunday, December 22: Carols by Candlelight (no 11am service), 3pm
Wednesday, December 25: Christmas Celebration, 11am
St Oswald's Church, Flamborough:
Monday, December 23: Two Sleeps to Go
Tuesday, December 24: Christingle Service, 4.30pm Sunday, December 22: Carols and Lessons, 6.30pm Monday, December 23: Two Sleeps to Go, 4.30pm Tuesday, December 24: Christingle, 4.30pm; Midnight Mass, 11.30pm Wednesday, December 25: Holy Communion with Carols, 10am
St Nicholas’ Church, Grindale: Wednesday, December 25: Holy Communion, 10am All Saints Church, Kilham: Tuesday, December 24: Christingle Service, 5pm; Holy Communion, 11.30pm St Peter’s Church, Reighton: Thursday, December 19: Carol Service, 3pm Wednesday, December 25: Morning Worship, 10am
All Saints Church, Rudston: Sunday, December 22: Carol Service, 6pm Wednesday, December 25: Holy Communion, 9.30am
St Leonard’s Church, Speeton: Sunday, December 15: Carol Service, 10am Tuesday, December 24: Holy Communion, 8pm St Andrew’s Church, Ulrome: Sunday, December 15: Preparing our Hearts for Jesus, 11am Sunday, December 22: Receiving Jesus (carols and cake), 11am Sunday, December 29: Jesus – Holy Infant, 11am
All Saints’ Church, Wold Newton: Friday, December 20: Carol Celebration, 6pm Tuesday, December 24: Holy Communion, 6pm