Times and dates for Christmas church services in and around Bridlington throughout December 2024, including midnight mass, carol services, and New Year's Eve mass

By Catherine Gannon
Published 5th Dec 2024, 12:00 BST
Here are the times and dates of church services – including midnight mass, carol services, Christmas Day communion, Christingle services and New Year’s Eve mass – taking place in December 2024 around in Bridlington, Sewerby, Bempton, Grindale and Flamborough.

In Bridlington: Christ Church: Sunday, December 22: Candlelit Carol Service, 6pm Tuesday, December 24: Family Nativity, 4pm; Midnight Communion, 11.30pm Wednesday, December 25: Christmas Day Communion, 10.30am Cornerstone: Sunday, December 22: Christmas Carol Service, 10.45am

Wednesday, December 25: Christmas Day Celebration (short service), 10.30am

Emmanuel Church:

Hide Ad
Hide Ad
Christ Church Bridlington. All you need to know about church services taking place in the local area throughout December. Picture: Phil Hutchinsonplaceholder image
Christ Church Bridlington. All you need to know about church services taking place in the local area throughout December. Picture: Phil Hutchinson

Sunday, December 8: There will be a Christmas tree outside church with baubles and pens so that anyone can name someone they’d like to remember this Christmas. Sunday, December 15: Carol Service for people who have been bereaved, 4pm Sunday, December 22: Candlelit Carols followed by mince pies, 6pm Tuesday, December 24: Crib Service followed by mince pies, 3pm Wednesday, December 25: Carols and Communion for all ages, 10am

Harbourside Church: Sunday, December 15: Carol Service, 10.30am Sunday, December 22: Christingle Service, 10.30am Wednesday, December 25: Christmas Morning Celebration (short service), 10.30am Sunday, December 29: Family Service, 10.30am

Holy Trinity: Saturday, December 21: Carol Service, 4pm Sunday, December 22: Holy Communion, 11am Wednesday, December 25: Christmas Day Holy Communion, 10.30am Priory Church:

Saturday, December 14: Brass and Voices with Carlton Main Frickley Colliery Brass Band with the choir, 7pm Wednesday, December 18: Advent Taizé-style Service, 6.30pm Thursday, December 19: Bark the Herald (a service especially for dogs and their owners), 7pm Sunday, December 22: Traditional Lessons and Carols Service with the choir, 4pm Tuesday, December 24: Nativity and Christingle Service with donkey and sheep, 4pm; Midnight Mass, 11.30pm Wednesday, December 25: Christmas Day Holy Communion, 8am; Christmas Day Family Service, 10.30am Sunday, December 29: Holy Communion, 8am; Parish Communion, 10.30am Salvation Army: Sunday, December 22: Carol Service, 2pm

Hide Ad
Hide Ad

St John’s Burlington: Saturday, December 21: Carol Cafe, 9.30am to 12pm Tuesday, December 24: Carols and Communion Service, 6pm Wednesday, December 25: Christmas Day Family Service, 10.30am Tuesday, December 31: New Year’s Eve Watchnight Service, 11.30pm Until Sunday, December 15: Christmas Tree Festival 2024

Sunday, December 15: Festival Carol Service with Jessica Kneeshaw (Soprano) and Stephen Parker (Organ), 1pm to 4pm. St John’s Church, Sewerby: Tuesday, December 24: Crib Service with Carols, 5pm Wednesday, December 25: Christmas Eucharist, 10am St Mark’s West Hill: Tuesday, December 17: Carols on the Green, 5.30pm Sunday, December 22: Christmas Service with Nativity, 10.30am Sewerby Methodist: Sunday, December 22: Carol Service, 10am Tuesday, December 24: Christingle Service, 4pm Wednesday, December 25: Christmas Day Service, 10am

All Saints Church, Barmston: Sunday, December 22: Carols by Candlelight, 3pm St Michael's Church, Bempton: Tuesday, December 17: Carols Round the Tree on High Street in Bempton, 6pm Sunday, December 22: Christingle Service, 10.30am Tuesday, December 24: Christmas Communion, 10pm

St Magnus' Church, Bessingby: Saturday, December 14: Christmas Tree Festival, 11am to 3pm Thursday, December 19: Candlelit Carol Service, 6pm

Hide Ad
Hide Ad

St Andrew’s Church, Boynton: Tuesday, December 24: Holy Communion and Carols, 3pm

St Cuthbert's Church, Burton Fleming: Sunday, December 15: Carol Service, 11am Tuesday, December 24: Christingle Service, 4pm; Holy Communion, 5pm Flamborough Methodist Church: Friday, December 13: WI Carol Service (including mini-church), 2pm Sunday, December 22: Carols by Candlelight (no 11am service), 3pm

Wednesday, December 25: Christmas Celebration, 11am

St Oswald's Church, Flamborough:

Monday, December 23: Two Sleeps to Go

Tuesday, December 24: Christingle Service, 4.30pm Sunday, December 22: Carols and Lessons, 6.30pm Monday, December 23: Two Sleeps to Go, 4.30pm Tuesday, December 24: Christingle, 4.30pm; Midnight Mass, 11.30pm Wednesday, December 25: Holy Communion with Carols, 10am

St Nicholas’ Church, Grindale: Wednesday, December 25: Holy Communion, 10am All Saints Church, Kilham: Tuesday, December 24: Christingle Service, 5pm; Holy Communion, 11.30pm St Peter’s Church, Reighton: Thursday, December 19: Carol Service, 3pm Wednesday, December 25: Morning Worship, 10am

Hide Ad
Hide Ad

All Saints Church, Rudston: Sunday, December 22: Carol Service, 6pm Wednesday, December 25: Holy Communion, 9.30am

St Leonard’s Church, Speeton: Sunday, December 15: Carol Service, 10am Tuesday, December 24: Holy Communion, 8pm St Andrew’s Church, Ulrome: Sunday, December 15: Preparing our Hearts for Jesus, 11am Sunday, December 22: Receiving Jesus (carols and cake), 11am Sunday, December 29: Jesus – Holy Infant, 11am

All Saints’ Church, Wold Newton: Friday, December 20: Carol Celebration, 6pm Tuesday, December 24: Holy Communion, 6pm

Related topics:ChristmasBridlingtonFlamborough
News you can trust since 1882
Follow us
©National World Publishing Ltd. All rights reserved.Cookie SettingsTerms and ConditionsPrivacy notice